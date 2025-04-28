Kıbrıs Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Kardeş Korolar, Gazimağusa Belediyesi (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kıbrıs ile Anadolu halkları arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenecek "Kardeş Korolar"/ Konseri" hakkında Başkan Uluçay’a bilgi verildi.

GMB’den verilen bilgiye göre, ziyarette, Kıbrıs Sanat Derneği ve Kardeş Korolar tarafından Başkan Uluçay’a günün anısına hediye takdim edilirken, Başkan Uluçay da misafirlere Gazimağusa Belediyesi adına hediyeler sunarak, dayanışma ve kardeşlik mesajlarını pekiştirdi.

-Çağın

Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı Aytaç Çağın, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak Kıbrıs ile Anadolu halkları arasındaki dostluk köprülerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çağın, Samsun ve Sinop’tan gelen Kardeş Korolar'ın yanı sıra, Kosova’dan özel konuk sanatçı Hürmet Bahtiyar Celina'nın da katılımıyla, kültürel değerlerin ve kardeşlik ruhunun sahneye taşınacağını ifade etti.

-Uluçay

GMB Başkanı Süleyman Uluçay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GMB olarak kültürel çalışmalara her zaman destek verdiklerini ve böylesi anlamlı projelerin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

-Kardeş Korolar bu akşam Gazimağusa'da konser verecek

Kıbrıs Sanat Derneği ve GMB’nin organizatörlüğünde, Kardeş Korolar konsepti çerçevesinde, Samsun Güzel Sanatlar Derneği ile Sinop Tüketiciler Derneği korolarının da katılımıyla gerçekleştirilecek konser, bu akşam 20.00'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Konserde, Devlet Sanatçısı, Koro Şefi ve Bestekâr Osman Ergen'in besteleri ile Kıbrıs türkülerinden oluşan özel bir repertuvar sanatseverlerle buluşacak. Kıbrıs, Anadolu ve Balkanlar’dan gelen seslerin buluşacağı gecede müzikseverler, kültürel zenginliklerle dolu bir akşam yaşayacak.