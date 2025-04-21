Konuyla ilgili CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. Barçın, kadrolu çalışanların mağdur olmasını engellemeye yönelik tasarının oy birliği ile komiteden geçirildiğini söyledi.

Ardından tezkere oy birliği ile kabul edildi.

İkinci olarak, Danışma Kurulu’nun Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitenin üye sayısını belirleyen kararı okundu.

Buna göre, 8 üyeli olan komitede, UBP’den 3, CTP’den 2, DP’den 1, YDP’den 1 ve bağımsız 1 üye yer aldı.

Konuya ilişkin UBP Milletvekili Sunat Atun söz aldı. 15 yıl içerisinde iki kez İç Tüzük’te değişiklik yapıldığını söyledi. Meclis’in daha verimli çalışabilmesini amaçladıklarını belirten Atun, Meclis İç Tüzüğü’nün günün koşullarında daha etkin olabilmesini sağlayabilecek değişikliklerin yapılacağını kaydetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de söz alarak, 2014 yılında en son Meclis İç Tüzüğü’nün değiştirildiğini belirterek, gündeme gelen değişiklikle ilgili motivasyonlarının pratikte yaşanan sorunların çözümü noktasında olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, pratikteki boşlukların doldurulması adına değişikliğin önemli olduğunu söyledi, katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karar oy birliği ile kabul edildi.

Ek sunuşların sonrasında, Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlaktan Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı, oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında, "Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK'ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu"na geçildi.

Raporu okuyan Komite Başkanı Hasan Küçük, hassas bir şekilde uyumlu bir çalışma yaptıklarını belirtti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli söz alarak, Meclis Araştırma Komitesi’nde bir hayal kırıklığı yaşadığını, Meclis Araştırma Komitesi’ne devletin kurumlarının yeterli bilgi vermediğini belirtti ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Rapor, Komitenin çalışmaya devam etmesi için oy birliği ile komiteye geri alındı ve Meclis’in bugünkü çalışması tamamlandı. Bir sonraki oturum yarın saat 10.00’da yapılacak.