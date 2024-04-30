Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü birleşimini tamamladı.

Yaklaşık dört saat süren birleşimde, milletvekilleri güncel konuşmalar yaptı.

Bu çerçevede son konuşmayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe yaptı.

Özdenefe, “İmar Planları Niye Geçirilmiyor?” konulu güncel konuşmasına, 1 Mayıs İşçi bayramını kutlayarak başladı.

-Özdenefe: “Yöneticiler, imar planları konusuna önem vermiyor”

İmar Planlarına değindiği konuşması sırasında Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun salonda olmamasına tepki gösteren Özdenefe, şehir planlamanın önemine vurgu yaptı ve Ataoğlu’nu bu konunun önemini idrak edememekle suçladı.

Şehircilik ve şehir planlamanın kapsamından bahseden Özdenefe, 2019 yılında yaptığı bir konuşmada Girne ile ilgili uyarısını anımsatarak, doğru planlama konusunda gereği yapılmadığından bugün Girne’de bir kargaşa yaşandığını, Mağusa İmar Planı’nın ise sıkıntılarla geçtiğini kaydetti.

Yöneticilerin imar planları konusuna önem vermemesinin bedelinin ödendiğini ifade eden Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel’in beş ay önce imar planını ülke geneline yayacağını söylediğini hatırlatarak, aradan geçen sürede ülkenin "talan edilmeye devam edildiğini" söyledi.

Konuşmasında Girne 2. Bölge Emirnamesi’nden de bahseden Özdenefe, bugün hala emirname revizesinin konuşulmasını eleştirdi, bunun hala imar planına dönüşmemesini “anomali” olarak değerlendirdi ve “Aslolan imar planıdır.” dedi.

İmar Yasası’nda “emirname revizesi” gibi bir şey olmadığını vurgulayan Özdenefe, imar planlarının 20 yıllık dönemi kapsadığını ve 5 yılda revize edilmelerinin koşul olduğunu aktardı.

Girne 2. Bölge Emirnamesi revizesinin 14 Aralık 2023’te yayımlandığını ve danışma toplantılarının da aralık ayı içerisinde yapıldığını anlatan Özdenefe, taslakta “hazine malları ve hali arazilerin kamu yararı ile ilgili sınırlama koyan” maddeden dolayı değişikliğin ileri gidemediğini savundu. Bazı çevrelerin bu madde ile alakalı baskı yaptığını da kaydeden Özdenefe, Ataoğlu ile Üstel’e “Bu baskıları siz mi yapıyorsunuz, yoksa bu baskının yapılmasına göz mü yumuyorsunuz?” diye sordu.

Sende katlar konusuna da değinen Özdenefe, bunların farklı amaçlarla yapıldığını ancak ensuit dairelere dönüştürüldüğünü, çizildiği gibi kullanılmadığını anlatarak, bununla ilgili mevzuata uyulması veya mevzuatın düzenlenmesini istedi.

Girne Boğaz İmar Planı’nın da 20 yıldır çıkamadığını söyleyen Özdenefe, Gönyeli - Boğaz arasında yaşanan gelişmeye değindi, bu planla ilgili istişarelerde bulunulmasını ve gereğinin en kısa zamanda yapılmasını istedi

Girne Boğaz İmar Planı’nın bir buçuk yıl önce tamamlandığını ve iki kez Birleşik Kurula gittiğini anlatan Özdenefe, mevzuat gereği plan Birleşik Kurula ikinci kez gittikten sonra planlama makamının planı 15 gün içerisinde hayata geçirerek ilan etmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını kaydetti.

Özdenefe, “İmar Planı’nın yayımlanması ile ilgili talimat Turizm Bakanlığı’ndan Başbakanlığa gönderildi mi? Gönderilmediyse niye gönderilmedi? Eğer Turizm Bakanı gönderdiyse Başbakanlık niye yayımlamadı?” sorularını yöneltti

Konuşmaların ardından Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı.

Gelecek Birleşim, alınan karar uyarınca yasama öncelikli olarak, yasama ve denetim faaliyetleriyle 6 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.