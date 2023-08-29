Meclis Başkanı Zorlu Töre Fizyoterapistler Derneği’ni kabul etti.

Fizyoterapistler Derneği Başkanı Şahveren Yücel, 1979 yılından bugüne ilk kez bir Meclis Başkanı’nın kendilerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yücel, Töre’yi dünya fizyoterapistler günü nedeniyle 7 Eylül’de düzenleyecekleri etkinliğe davet etti.

Yücel, halk sağlığına ne kadar önem verdiğini bildikleri Meclis Başkanı Töre’den Meclis’e gönderilmesini bekledikleri “Fizyoterapistler Birlik Yasası” konusunda destek istedi.

Meslek yasalarının olmamasının yarattığı sıkıntıları anlatan Yücel, ülkede yaklaşık 500 fizyoterapistin bulunduğunu bunların 262’sinin üyeleri olduğunu belirtti.

Yücel, meslek odaları olmaması nedeniyle kontrol sağlamanın zor olduğunu bu nedenle de birtakım kişilerin kırsal bölgelerde fizyoterapi hizmeti vererek halk sağlığını riske attığını vurguladı.

Töre

Meclis Başkanı Töre de, Sağlık Bakanlığının konuya gereken ilgiyi göstereceğinden emin olduğunu Birlik Yasa’sının meclise gelmesiyle kendilerinin de ellerinden geleni yapacağını söyledi.

Fizyoterapistlerin maneviyatı yüksek bir meslek icra ettiklerini ve halka çok fayda sağladıklarını ifade eden Töre, tüm fizyoterapistlerin gününü kutlayarak mesleklerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Töre, derneğe Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın çerçevelenmiş şiirini ve Cumhuriyet Meclisi’nin flamasını hediye etti.