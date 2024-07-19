Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi yetkililerinden Metin Albayrak'ı kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşunun ve varoluşunun tescil edildiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs Türk Halkı için 20 Temmuz Mutlu Harekatı’nın vazgeçilmez olduğunu, o gün çizilen harita ile devletlerini kurup Cumhuriyeti ilan ettiklerini ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı’na doğal üye olduklarını belirten Töre, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er’e çalışmalarında başarılar diledi.

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Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, de uluslararası bir teşkilat olan TÜRKPA’ya, KKTC’nin toplantılara katılarak destek verdiğini söyledi.