Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye kanallarının illi davaya sahip çıkması ve Anadolu halkını bilgilendirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Meclis Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapmasında etkinlikleri takip etmek amacıyla KKTC’ye gelen Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan ile Gün Ortası Programı yapımcısı ve sunucusu Yeşim Eryılmaz’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Zorlu Töre, Ulusal Kanal’a Kıbrıs davasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti, yayınlarını ilgiyle takip ettiğini kaydetti.

Ulusal Kanal’ın İstanbul’da bulunan stüdyosunda canlı yayına katıldığını anımsatan Töre, Anavatan Türkiye’de bulunan kanalların milli dava Kıbrıs’a sahip çıkmasının ve Anadolu halkının bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan da, Kıbrıs’ı milli dava olarak gördüklerini ve yayınlarında buna önem verdiklerini ifade etti.