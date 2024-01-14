Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, doktor, gazeteci, siyasetçi kimliği ile topluma birçok alanda değerli hizmetler sunan Dr. Fazıl Küçük'ü 40’ıncı ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs tarihine yön veren, dönemin önde gelen isimleri ve dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının kaderini çizen Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk toplumunun var oluşu için umutsuzluklarla dolu acı ve karanlık günlerin yaşandığı dönemde ulvî bir görev üstlenerek örgütlenmenin, kararlılıkla mücadele etmenin gerekliliğini halkına anlatan, mücadele ruhunu topluma yansıtan başarılı bir lider olmuştur.

'Bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir’ ilkesiyle, halkından aldığı güç ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle onurlu bir var oluş mücadelesi veren Dr. Fazıl Küçük, halkı ile omuz omuza hareket ederek 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanan bağımsızlık hareketine öncülük etmiştir. Onun ilkeleri, idealleri, dirayetli duruşu bizlere bıraktığı en büyük manevi mirasıdır.

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün devletimizi yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak vermiş olduğu mücadele asla unutulmayacaktır. Onun bizlere emanet ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne her koşulda sonsuza dek sahip çıkacağımıza ve yaşatacağımıza söz verir, ebediyete irtihalinin 40’ıncı yılında bir kez daha saygı ve rahmetle anarım. Aziz ruhu şâd olsun.”