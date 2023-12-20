Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre , Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) hem mücahidin hem de mücahidenin sesi olduğunu belirtti.

Töre, BRTK’nın 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı ve BRTK Genel Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan BRTK Genel Müdürü Meryem Özkurt, 25 Aralık günü kurumun girişinde düzenlenecek olan resepsiyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu’yu davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, BRTK’nın akülerle yayın hayatına başladığını anımsatarak, bugün 3 televizyon, 6 radyo ve web siteleri ile güçlü bir medya kurumu haline geldiğini belirtti.

“Bayrak bayrak” diyerek göreve başlamanın bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Başkan Töre, ulusal davanın devam ettiğini, o ruh ve mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

60. yıl etkinliklerinden dolayı BRTK’yı tebrik eden Töre, bayrak denince bugün akla hem KKTC hem de Türk bayraklarının geldiğini ifade etti.

Milli heyecanı ve ruhu halka vermenin önemine değinen Başkan Töre, “Başımızın üstünde yeriniz var” diyerek nice 60 yıllar temennisinde bulundu.