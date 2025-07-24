Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Türkiye’de Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangının şiddetle devam ettiğini belirtti.

Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan 10 işçi ve AKUT gönüllüsünün şehit olduğunu üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Öztürkler, “Hayatlarını kaybeden tüm kahramanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’nin acısını kalpten paylaşıyor, milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

-“Güney Kıbrıs’taki yangını üzüntüyle takip ediyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Limasol’un dağlık bölgelerinde süren ve henüz kontrol altına alınamayan yangını da üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Söz konusu yangın sebebiyle 11 köyün tahliye edildiğini ve bir vatandaşın yaralandığını hatırlatan Öztürkler, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürkler, yangınların daha fazla yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için iş birliği çağrısında bulunarak Güney Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yardım teklifine olumlu yanıt vermesini istedi.

Öztürkler, yangınların daha fazla yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için iş birliği çağrısında bulunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs’a yardım teklifinde bulunmasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Güney Kıbrıs’ın bu teklife olumlu yanıt vermesini beklediklerini ifade etti.

Öztürkler “Böylesi olağanüstü durumlarda dayanışma ve hızlı iletişim hayati rol oynamaktadır.” dedi.

Ziya Öztürkler, her iki bölgede de yangınla mücadele eden ekiplerin üstün gayretini takdir ettiğini ifade ederek, bir an önce yangınların tamamen söndürülmesini temenni etti.