Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) sunulan ve "KKTC’deki yargı sürecini hedef aldığına" işaret ettiği deklarasyona tepki gösterdi.

Öztürkler, söz konusu girişimin "hukuki gerçeklikten uzak, siyasi saiklerle hazırlanmış bir dezenformasyon kampanyasının parçası" olduğunu belirtti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Öztürkler, bugün bir kabulünde yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasına ilişkin yayımladığı deklarasyona yanıt verdi.

KKTC’nin demokratik yapısına ve bağımsız yargısına vurgu yapan Öztürkler, ülkede yürütülen adli süreçlerin uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları gibi değerleri savunduğunu iddia eden kurumlar, konu Kıbrıs Türk halkı olunca bu ilkeleri görmezden geliyor. Bu yaklaşım, AB’nin kendi değerleriyle açıkça çelişmektedir” dedi.

Avrupa Birliği kurumlarının KKTC’ye yönelik "çifte standartlı" tutumunu eleştiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının iradesiyle şekillenen hukuk sisteminin, dış baskılara boyun eğmeyecek kadar güçlü olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını ve Rum siyasetinin adeta bir enstrümanı haline geldiğini belirterek, bu tür tek taraflı deklarasyonların, "adada çözüm arayışlarını baltalayan, ayrımcı ve provokatif girişimler" olduğunu söyledi.

AKPM’nin, adil ve dengeli bir tutum sergilemek zorunda olduğunun altını çizen Öztürkler, “Türkiye’ye yönelik baskı çağrıları, bölgedeki gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlardır. Türkiye, uluslararası yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmektedir” açıklamasında bulundu.

Uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunan Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi, siyasi manipülasyonlarla gölgelenemez. Gerçekler, tek taraflı söylemlerle değil, adil ve objektif yaklaşımlarla ortaya konulmalıdır. Dezenformasyonla ada gerçekleri örtülemez” dedi.