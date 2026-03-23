Milli Eğitim Bakanlığı, Avtepe-Kuruova ana yolunda trafik kazası geçiren Erenköy Lisesi'nden altı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, bugün Avtepe-Kuruova ana yolunda bir salon araçla okul minibüsünün çarpıştığı belirtilerek, Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüste bulunan altı öğrencinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı kaydedildi.

MEB açıklamasında, “Yaşanan olayda hiçbir öğrencinin yara almaması, sağlık kontrollerinin olumlu sonuçlanması, hepimiz adına büyük bir teselli kaynağı olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, kazanın hemen ardından öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldığı, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği de kaydedildi.