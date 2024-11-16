Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, dikkat edilmesi gereken şeyin, Rumların sınır kapısında açtığı bayrağın Yunanistan bayrağı ve sözde “tek devlet” isteyen Rum tarafının ENOSİS hayali olduğunu ifade etti.

Coşkun, “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı günü Rum tarafında yapılan kışkırtıcı eylem milli hassasiyetlere sahip vatandaşlarımızı derinden etkilemiştir . Öncelikle herkesi sağ duyuya davet ediyoruz. Bölücü zihniyete sahip kesimlerin yaptıkları çirkin bir eylemden ileriye gidemeyecektir.” dedi.

Çoşkun, MDP’nin yeri ve zamanı geldiği zaman gereken cevabi en iyi şekilde vereceğini de sözlerine ekledi.