Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

MDP’den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, ziyarette özel gereksinimli bireylerin sorunlarını dinledikleri kaydedilerek, Dernek yöneticileri Günay Kibrit ve Ahmet Akdeniz’e kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, özel gereksinimli bireylerin iş istihdamı ve ulaşımda yaşadığı sıkıntılar ve yaşamlarını idame ettirme çabalarından bahsedildiği, bağışlarla ayakta kalan derneğin ücretsiz sağladığı hizmetler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun’un ise, Ortopedik Özürlüler Derneği’nin hizmetlerinin kutsal olduğunun farkında olduklarını belirttiği, devletin bir etkinlik olduğunda özel kurumdan tekerlerli sandalye talep etmesinin büyük bir ayıp olduğunu ifade ettiği kaydedilen açıklamada, Çoşkun’un derneğe destek olacaklarını vurguladığı aktarıldı.