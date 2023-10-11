Milliyetçi Demokrasi Partisi Eğitim Komitesi, öğretmen yeterliliğine ve donanımına sahip olmayan istihdamlar yapıldığını ileri sürerek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Eğitim Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yüzlerce öğretmenin atama beklediğini, yüzlerce öğretmenin de başka işlerde çalışarak hayatını devam ettirmeye çalıştığını kaydetti.

Okulların yıkılmak üzere olduğuna, geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin çadırlarda, konteynerlerde eğitim gördüğüne işaret edilen açıklamada, öğle aralarında öğrencilerin gidecekleri kantin olmayan okullar bulunduğuna dikkat çekildi.

Bir sandviçin 80-90 TL’nden satıldığı, bazı öğrencilerin günü aç geçirdiği savunulan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu konuda nasıl bir yol izleyeceği soruldu.