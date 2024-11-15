Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), KKTC’nin 41. Kuruluş yıldönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün günlerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Cumhuriyetimizin, devletimizin KKTC’mizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Kurucu liderlerimiz başta Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ı rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Aziz ruhları şad olsun.

Bir avuç çılgın Türk’ün mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti desteğiyle geldiğimiz noktadır. Kıbrıs Türk halkı hak ettiği noktada mıdır; elbette hayır. İki devletli bir çözüm sürecine ve KKTC’nin tanıtılması konusunda, gerekli her türlü desteği sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

İzlenen yanlış politikalar ve devleti kemiren fareler yüzünden halkımız, yarınlardan umudunu kesmiş durumdadır.

1 Kasım 1983 ruhunu halkımıza geri kazandırmak zorundayız. Bu içindir ki 'İnsanı Yaşat, Devlet Yaşasın' sözünü ilke edindik.

Bütün bunların ışığında KKTC’mizin kuruluşumuzun 41. yıl dönümü kutlu olsun.”