Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), hükümeti eleştirdi, ülkenin birçok hususta “dibe vurduğunu” iddia etti.

MDP Genel Sekreteri Cemre Seziner, yazılı açıklamasında, son günlerde yüksek eğitimde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, hükümetin bu usulsüzlüklere karşı yeterli duyarlılığı göstermediğini savundu.

MDP olarak yapılan soruşturma ve çalışmaların takipçisi olmaya ve konu ile ilgili tüm detayları halk ile paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Seziner, asayiş ve trafik konularında da denetim yetersizliği olduğunu öne sürdü.

Seziner, hükümetin ülkeyi yönetemediğini de savunarak, istifa etmesi ve erken seçimin önünü açması gerektiğini kaydetti.