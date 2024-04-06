Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Cemre Seziner , eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü müzakerelerin başlaması için ön şart olarak kalması gerektiğini ifade etti.

Seziner, Partinin Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetlisi olarak ABD’nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin, halkımızın bu güne kadar büyük bedeller ödeyerek kazanılmış olan haklarını geriye götürmeyecek düzeyde gerçekleştirildiğine inanmak istiyoruz.” dedi

Kıbrıs'ta eğer müzakereler yeniden başlayacak ise , egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili kesinlikle ödün verilmemesi gerektiğini savunduklarını belirten Seziner, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın “çok önemli” olduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün devamının MDP’nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Seziner, beklentilerinin Tatar’ın ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede bahse konu noktaları da iletmiş olması olduğunu ifade etti.

Seziner, Ersin Tatar’ın ABD temaslarında haksız ve insanlık onuru ile bağdaşmayan ambargo ve yaptırımların kaldırılmasının vurgulanmasının da önemli olduğunu söyledi.