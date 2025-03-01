Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme ve seçim stratejisini oluşturma sürecine resmen girdiğini duyurdu.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, bu gündemle toplanarak, aday ve strateji belirleme konusunda tam yetkiyi Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) verdi.

Parti yetkililerinin, aday belirleme sürecinin titizlikle yürütüleceğini ve seçim stratejilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk dünyasının menfaatleri doğrultusunda şekillendirileceğini belirttiği ifade edilen açıklamada, bu sürecin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olması temenni edilirken, partinin ileriki dönemde izleyeceği yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.