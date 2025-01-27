Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 27-28 Ocak Şehitlerini andı.

Büsküvütçü mesajında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan 27-28 Ocak olaylarının yıl dönümünde, şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Büsküvütçü, şöyle devam etti:

“27-28 Ocak 1958 tarihlerinde, İngiliz idaresine karşı Kıbrıs Türk halkı, kendi kimliğini ve haklarını koruma mücadelesi vermiş, bu kutsal direniş sırasında canını feda eden şehitlerimiz bağımsızlık ve özgürlük uğruna tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu protestolar, halkımızın sömürge yönetiminin baskıcı politikalarına karşı sesini yükselttiği bir başkaldırının simgesi olmuştur. Ancak ne yazık ki, İngiliz kuvvetlerinin protestoları bastırma girişimleri sırasında yaşanan saldırılar sonucu can kayıpları yaşanmış ve bu günler Kıbrıs Türk halkının hafızasına acı bir şekilde kazınmıştır.

Kıbrıs Türk halkının bu direnişi, sadece hak arama mücadelesi değil, aynı zamanda halkımızın onuruna, kültürüne ve geleceğine sahip çıkma iradesinin de bir göstergesidir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklar, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin temel taşlarını oluşturmuştur.”

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, şehitlerin aziz hatırasını daima yaşatacaklarını, Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerini ifade eden Büsküvütçü, genç nesillere bu mücadelenin önemini anlatmak ve bağımsızlık bilincini diri tutmanın görevleri olduğunu kaydetti.