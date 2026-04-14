Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, basına yönelik siber saldırılara karşı dayanışma mesajı yayımladı.

Maviş mesajında, basına yönelik baskıları yalnızca gazetecilere değil, halkın gerçekleri bilme hakkına yönelmiş açık bir müdahale olarak değerlendirdi.

Hakikatlerin gizlenmek, toplumun susturulmak istendiğini belirten Maviş, “Arşivlerin silinmesi, hesapların kapatılması, seslerin kısılması; gerçeği ortadan kaldırmaz. Aksine, neyin gizlenmek istendiğini daha da görünür kılar.” dedi.

Maviş, "Yasalara uymayanların, toplumsal çürümeye yol açanların; yasa dışı yöntemlerle siber saldırılar organize edip ardından platform kurallarının arkasına saklanması ise bu tablonun en çarpıcı ironisidir. Bilinsin ki gerçekler susturulamaz. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Bugün susma değil, dayanışma günüdür. Basın özgürlüğü, demokrasi ve halkın sesi için birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.