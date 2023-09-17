Mavideniz için İngiltere'de yürüyüş düzenlendi...

İngiltere'den babasının tedavisi için KKTC'ye gelen ve gece kulübünde dövülerek öldürülen Hüseyin Mavideniz için Londra'ya bağlı Haringey Car Park'ta 'adalet yürüyüşü' düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşte Mavideniz'in ailesi ve sevenleri, adaletin bir an önce yerini bulmasını ve suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Yürüyüş sonrasında Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Hüseyin Mavideniz'in dayısı olan İrfan Davulcular açıklama yaparak, bu tür vahşi saldırılara karışanların ömür boyu hapishanede kalmasını umduklarını ifade etti.

'Hüseyin için adalet', Yüreğimiz yandı, başka yürekler yanmasın' yazılı pankartların taşındığı yürüyüş, açıklamanın ardından son buldu.