Çevre Koruma Dairesi, saplı plastik poşetlerin kaldırılmasıyla ilgili anket düzenledi, marketlerin yüzde 90’ının karardan memnun olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,

Çevre Koruma Dairesi tarafından saplı plastik poşetlerin kaldırılacak olması nedeniyle ülke genelinde 50 market yöneticisine yönelik anket düzenlendi. Anket sonuçlarına göre market yöneticilerinin yüzde 90'ı "saplı naylon poşet" kullanımının kaldırılacak olmasına destek belirtiyor.

Ankete sonuçlarına göre, 50 marketin 45’i (yüzde 90’ı) uygulamayı ekonomik ve çevresel yönden başarılı bularak, tam destek olduklarını belirtti. Uygulamaya destek veren market yöneticilerinin yüzde 25’i halkın konu ile ilgili daha fazla bilinçlendirilmesi gereğini vurguladı.

Açıklamada, Çevre Koruma Dairesi'nin halkın bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara hız vereceği kaydedildi.