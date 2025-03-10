09.03.2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir market içerisinde müşteri olarak bulunan kimliği meçhul erkek bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan 454,50 TL değerindeki bir şişe alkollü içkiyi alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.A.N.(E-28) tespit edilerek tutuklanmıştır. Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.