Bakanlar Kurulu, Maraş bölgesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait parsellerde yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı.

Kararda, "Kıbrıs Cumhuriyeti adına kayıtlı 57 ve 651 numaralı parsellerin, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Yasası’nda belirtilen koşullar çerçevesinde, Yat Limanı ve Turistlik Tesis yapılması amacıyla, Başbakan Yardımcılığı , Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın şartları ve olumlu görüşü doğrultusunda kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı'nın kontrolüne verilmesine karar verdi" ifadeleri yer alıyor.