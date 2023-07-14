Bakanlar Kurulu, Maraş bölgesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait parsellerde yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı.

Kararda, "Kıbrıs Cumhuriyeti adına kayıtlı 57 ve 651 numaralı parsellerin, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Yasası’nda belirtilen koşullar çerçevesinde, Yat Limanı ve Turistlik Tesis yapılması amacıyla, Başbakan Yardımcılığı , Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın şartları ve olumlu görüşü doğrultusunda kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı'nın kontrolüne verilmesine karar verdi" ifadeleri yer alıyor.

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