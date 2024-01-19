MARAŞ SPOR KÜLÜBÜ'NDE BİR YILDIZ DOĞUYOR

Ergün Yahat

1'nci lig takımlarından Maraş spor külubünde genç takımda oynayan ve oynadığı güzel futbol ve göstermiş olduğu performansı ile göz dolduran 17 yaşındaki Okan İl A takım kadrosuna çağrıldı.