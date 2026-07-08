KKTC Başbakanı Dt. Ünal Üstel'in İngiltere temasları kapsamında Manchester'da düzenlenen özel davet, Kuzey Kıbrıs için yeni bir yatırım döneminin kapısını araladı.

Manchester'ın tanınmış iş insanları Ziya Emir ve Mehmet Nezir Korkut'un, Great British Doner adına ev sahipliğinde düzenlediği yemek, Didsbury Golf Club, Ford Ln, Manchester M22 4NQ adresinde yoğun ve üst düzey katılımla gerçekleşti.

KKTC Başbakan Üstel onuruna verilen yemeğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, TC. Manchester Konsolosu kıdemli Büyükelçi Füsun Aramaz, KKTC Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan katıldı. Manchester ve Kuzey Batı İngiltere bölgesinden Kraliyet Ailesi temsilcileri, İngiliz siyasetçileri ile Türk ve İngiliz iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Gecede KKTC ekonomisi, yatırım fırsatları ve İngiltere'deki iş insanlarının Ada ile ekonomik bağlarının güçlendirilmesi ele alındı.

İNGİLİZ YATIRIMCILARDAN KKTC'YE YATIRIM HAMLESİ

Gecenin en dikkat çeken bölümü ise İngiliz yatırımcı grubunun açıklamaları oldu.

1986 yılından beri Orta İngiltere ve Manchester'da faaliyet gösteren Britannia Group Chairman'i Mohammed Jamil ve Cheshire Homes Group CEO'su M.A. Ali, etkinlikte bir grup İngiliz yatırımcı grubu adına konuşma yaptı.

Jamil ve Ali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yatırım potansiyeline olan güvenlerini dile getirerek, Ada'ya ciddi oranda yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler ve bu kapsamda KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den resmi görüşme talebinde bulundular.

Üst düzey İngiliz yatırımcılar ile Başbakan ve Turizm Bakanı arasındaki temas Avrupa Gazetesi Editörü Vatan Öz aracılığıyla sağlandı. Yapılan görüşmeler neticesinde yatırım zirvesinin Kuzey Kıbrıs'ta yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Anlaşmaya göre, Ağustos ayı içerisinde bir grup İngiliz yatırımcı KKTC'ye gidecek ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelerek yatırımın detaylarını görüşecek.

Öte yandan, Didsbury Golf Club'ta geçen yıl yapılan etkinliğe ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katılmıştı.