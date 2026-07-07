Alayköy'de meydana gelen kavgada 32 yaşındaki Y.P., 38 yaşındaki C.A.U.'yu bıçakla ağır yaraladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 03.50'de Alayköy’de Y.P.(E-32), C.A.U. (E-38) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile C.A.U'yu sol omuz ve göğüs boşluğundan ağır şekilde yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan C.A.U. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Kolan British Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşehade altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Y.P. tutuklandı.