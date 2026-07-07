Gazimağusa’da trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan sürücü rapor edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa'da eski Lefkoşa ana yolu üzerinde seyir halindeki bir araç sürücüsünün tehlikeli mahalde araç geçerek trafik güvenliği ve insan hayatını tehlikeye atan görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından bahse konu araç sürücüsü kısa sürede tespit edilerek, sürücüye işlediği trafik suçlarından dolayı toplamda 12 bin 123,60 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.