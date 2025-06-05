Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kurban Bayramı arifesinde Bakanlık personeli ile bayramlaştı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık binasında düzenlenen bayramlaşma törenine bakanlık bürokratları ve personel katıldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, törende tüm personelle tek tek bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.

Kısa bir konuşma da yapan Bakan Berova, kamu hizmetinin sürekliliğine ve özverili çalışmanın önemine dikkat çekti.

Berova, “Bayramlar, hem bireysel hem de kurumsal anlamda dayanışmayı ve birlik ruhunu güçlendiren önemli zamanlardır. Siz değerli çalışma arkadaşlarımla aynı çatı altında, ülkemizin mali yapısını daha da güçlendirmek için gösterdiğiniz özverili çalışmalar için teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Arife günü de bu bağlamda, geçmişe duyulan saygının ve geleceğe dair ortak umudun ifadesi olarak, kurumsal aidiyetimizin ve toplumsal bütünlüğümüzün en anlamlı tezahürlerinden biridir” diye konuştu.