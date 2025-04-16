Maliye Bakanı Özdemir Berova, ülkeye giriş ve çıkışlarda gümrüğe beyan edilmemiş mal tespit eden 4 gümrük personelini, üstün gayret ve başarılarından dolayı takdir belgesiyle ödüllendirdi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Berova’nın bugün dört gümrük personelini kabul ederek, görevleri sırasında göstermiş oldukları üstün görev anlayışı ve özverili çalışmaları neticesinde kaçakçılığı önleme adına yapmış oldukları katkılardan dolayı takdir etti.

Açıklamada, ilgili personelin, bu yıl içerisinde farklı gümrük kapı ve limanlarda, görev esnasında ülkeye giriş ve çıkışlarda gümrüğe beyan edilmemiş mal tespit ettikleri belirtildi.