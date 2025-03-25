Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Berova, mesajında şunlara yer verdi:

“Bu mübarek gece, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı müstesna bir andır.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları geride bırakıp sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendirelim. Birliğimizi pekiştirerek yardımlaşmayı ve dayanışmayı hayatımızın merkezine alalım.

Bu vesileyle ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle kutlar; bu gecenin birlik ve beraberliğimize, tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ederim.”