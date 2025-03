“Kadınlarımızın emeği, cesareti ve sevgisi ile daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadınların toplumsal hayatta eşitlik ve adalet mücadelesi açısından bugünün oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek "Kadınlarımızın emeği, cesareti ve sevgisiyle daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Berova, yayımladığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, Türk toplumunda kadının saygın bir yere sahip olduğunu ve Türk tarihinin kadın kahramanlarla dolu olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde de Kıbrıslı Türk kadın kahramanların destanlar yazdığını vurguladı.

Berova, mesajının devamında şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Kadınlarımızın emeği, cesareti ve sevgisiyle daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

Kadınların toplumsal hayatta eşitlik ve adalet içinde yer alması, toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları açısından bugün oldukça önemli bir gündür. Aynı zamanda bu gün, kadınların daha adil, barış dolu ve güzel bir dünya için verdikleri mücadelenin günüdür.

Ülkelerin gelişmesi için kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kadının toplumsal statüsünün çağdaş uygarlığın mihenk taşını oluşturduğu gerçeğinden hareketle, kadın girişimcilerin yeni sektörlerin oluşmasında ve özellikle yerel değerlerin ticari ürüne dönüşmesinde öncülük etmeye devam etmesine ihtiyaç vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınları saygıyla selamlıyor, şiddetin her türlüsünden uzak, yaşamın her alanında eşit, her türlü ayrımcılığın sona erdiği bir dünya temennisiyle aydınlık yarınlar diliyorum.”