Berova: "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, halka hizmet noktasında önemli bir rol üstleniyor"

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının halka hizmet noktasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı ve 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Berova, sağlık çalışanlarının hayatlarını insan sağlığına adadığını kaydetti ve fedakârlıklarına dikkat çekti.

Berova, "Halkın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için var gücüyle çalışan, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle icra eden tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının, zorlu koşullarda bile görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini de dile getiren Berova, "Gece gündüz demeden, yaz kış, savaş ya da salgın fark etmeksizin bilimin ışığında bilgi ve becerileriyle, sevgi, şefkat ve fedakârlıklarıyla insan yaşamına dokunan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, halka hizmet noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ömürlerini başka hayatların iyileşmesine adayan bu değerli meslek mensuplarına minnet borçluyuz." dedi.

Berova, sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar da diledi.