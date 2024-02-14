Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş’ı kabul etti. Kabulde, Gümrük Otomasyon Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Berova, Kamu Mali Bilişim alt yapısı dolayısıyla otomasyon uygulamalarına önem ve öncelik verdiğini her fırsatta dile getirdiğini anımsattı.

Bu anlamda birtakım iyileştirmeler sağladıklarını kaydeden Berova, özellikle Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler olduğunu belirtti.

Berova, Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Savaş'la bu alandaki koordinasyonun devamı için yol haritasını da ele aldıklarını kaydetti.

-Savaş

Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş, Dijital Dönüşüm Ofisi ile beraber KKTC’de, e-devlet ve kurumlardaki e-dönüşüm projeleri için çalıştıklarını, bu kapsamda hayata geçirilen Gümrük Otomasyon Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya ziyaret ettiklerini söyledi.

Savaş, görüşlerini aldıklarını Bakan Berova’nın konuya yakın ilgi gösterdiğini belirterek, teşekkür etti.

Görüşme sonunda ziyaret anısına hediye teatisi de yapıldı.