Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Bakan Berova’nın makamında yer alan ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Kabulde TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin ticari açıdan dünyada yerini bulmaya çalışan bir toplum olduğunu belirterek, “Atalarımız çok uzun yıllardan beri bu Adada kök salmak, Kıbrıs'ta Türk'ün varlığını devam ettirebilmek için büyük bir gayret sarf etmişlerdir” dedi.

Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayan Berova, Türkiye’nin desteğiyle, sürdürülebilir bir ekonomi, kamu maliyesi ve mali yapı için var güçle çalıştıklarını belirtti. Berova, yapılan uygulamalarla birlikte çok yakın bir süreç içerisinde Türkiye’nin doğru refaha kavuşacağına ve bu vesileyle KKTC'nin de payını alarak sağlam, ayakları üzerinde duran bir devlet olarak yoluna devam edeceğine inanç belirtti.

Berova, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e ziyareti için teşekkür etti.

- Şimşek

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Maliye Bakanı Berova’ya gün içindeki tüm programlarda yanında olduğu için teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını vurgulayan Şimşek, “Kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumak için, geçmişte olduğu gibi gelecekte de ne yapılması gerekiyorsa bunu zaten yapacağız” dedi. Şimşek, KKTC’nin mali bünyesinin güçlenmesi için yakın istişare içerisinde olduklarını belirterek, KKTC’nin potansiyeline inandığını söyledi.