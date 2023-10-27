Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mersin Uluslararası Limanı (MİP)'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Berova'yı burada, Mersin Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ile MİP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh karşıladı.

Burada T.C. Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, T.C. Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Atilla Berber, T.C. Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bozkurt, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzman Yardımcısı Alara Selin Ünal da yer aldı.

Bakan Berova'ya ziyaretinde KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme, Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetinden Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

Mersin Limanını inceleyen Maliye Bakanı Berova ve heyetine, MİP tarafından sunum yapılarak, limanın işleyişi ile ilgili bilgi verildi ardından tekneyle liman gezilerek incelemelerde bulunuldu.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, burada yaptığı açıklamada, Mersin Uluslararası Limanı'nın deneyimlerini inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, ziyaretin yararlı olduğunu kaydetti.

Berova, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü ekibiyle birlikte, gümrüklerde otomasyon, kaçakçılıkla mücadele gibi konuların yanı sıra tır ve konteyner XRAY cihazlarının çalışmasını da yerinde deneyimleme fırsatının önemine değindi.