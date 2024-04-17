Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği heyetini kabul etti.

Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği heyeti ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Emeklilerin çalışma hayatlarında, ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu hatırlatarak vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman yararlanmak gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik ise, kendilerini kabul ettiği için Maliye Bakanı Berova’ya teşekkür ederek, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi, beklentilerini dile getirdi.