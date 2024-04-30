Haspolat'ta dün Zafer Caddesi'nde meydana gelen kazada, koşarak yolu geçen 8 yaşındaki Furkan Özbek’e kamyon çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mesut Körkurt (E-41) yönetimindeki NT 785 plakalı kamyon aracın sağ arka lastiği çarpan çocuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

-Trafikte yavaşlayan aracı dikkatsizce geçmeye çalışan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Güzelyurt Manisa Bulvarı'nda dün 19.00 sıralarında meydana yaşanan kazada, Samson Munaziri (E-26) yönetimindeki PH 149 plakalı kamyon, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Burhan Uğurlu (E-53) yönetimindeki LJ 691 plakalı kamyoneti geçmeye çalışırken, sol yanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan PH 149 plakalı kamyon araç, yoldan çıkıp servi ağacına da çapmıştır. LJ 691 plakalı kamyonet araç ise savrularak, o esnada sağa Kiler Markete doğru dönüşe geçen Cemal Tayanç (E-31) yönetimindeki KH 876 plakalı salon aracın sol arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan Samson Munaziri, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

-Gazimağusa'da ışık ihlali kaza getirdi

Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı’nda dün gece yaşanan kazada, 51 promil alkol etkisi olan Omaykan Çekiç (E-23) EV 767 plakalı salon aracı ile kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi sonucu, kendisine yeşil ışık yandığı için sağa dönen Emre Danıştı(E-21) yönetimindeki RK 609 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden EV 767 plakalı araç, orta refüjün bordür taşlarına ve refüj üzerindeki trafik levhasına da çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. EV 767 plakalı araç sürücüsü Omaykan Çekiç aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoş sürücü direksiyon hakimiyeti kaybederek çelik bariyerlere çarptı

Lefkoşa-Haspolat anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Veziroğlu (E-21) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PJ 699 plakalı salon araç ile çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Süleyman Veziroğlu aleyhinde yasal işlem başlatıldı.