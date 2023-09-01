Maliye Bakanı Özdemir Berova, İş Adamları Derneği'nden (İŞAD) bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette ülke gündeminin yanı sıra, iş insanlarının beklentileri ve çözüm önerileri konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ülke ekonomisinin güçlenmesi konusunda lokomotif paydaşlardan birinin iş dünyası ve iş insanları olduğunu kaydetti ve hükümetin ana hedeflerinin birinin de iş insanlarının önünü açacak politikaları geliştirmek olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Berova; “Enflasyon baskısı altında geçen bir ekonomik süreç içerisinde, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetimizin, gerek halkımızın refah düzeyindeki kayıpları, gerek ise iş insanlarımızın enflasyon sebebi ile karşılaştıkları sorunları minimalize etmek adına çok büyük bir iradesi ve gayreti vardır” dedi.

-Mamülcü

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ise dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında İŞAD’ın, ülke ekonomisine verdiği desteğin yanı sıra, kültür-sanat-spor alanlarında da insana dokunduğunu kaydetti.

Mamülcü, İŞAD’ın ülkeye yatırım yapmak isteyen yurt dışından birçok yatırımcı ile bağlantısı bulunduğunu da dile getirdi.

Ülke ekonomisin güçlenmesi için birtakım fikirlerinin de olduğunu dile getiren İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, bürokratik engeller olduğunu belirtti ve “Özel sektör mantığı ile işleyen bir kamu anlayışının sağlanması ülkemizin ekonomik gelişimi için çok önemlidir” dedi.