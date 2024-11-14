Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41’inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Halkın bayramını kutlayan Berova, destansı mücadele sonucunda, 15 Kasım 1983'te kendi devletini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini vurguladı.

Berova, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının varoluşunun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak, güçlendirmek, çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek yeni nesillere emanet etmek en büyük gailemiz, mücadelemiz ve hedefimizdir.

Bu hedefimizden şaşmayarak yolumuza devam ediyor, Devletimizin gücüne güç katmak ve her koşulda sahip çıkmak adına, birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma ruhumuzu daima yaşatarak, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

Bugün bir kez daha uluslararası camiaya çok daha güçlü sesleniyoruz.

Baskı ve tehditlerle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkı, esarete boyun eğmeyerek, egemenliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkarak destansı bir varoluş mücadelesi verdi.

Bu destansı mücadele sonucunda, 15 Kasım 1983 yılında kendi Devletini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etti. Kendi Devlet çatısı altında, bugün barış, huzur ve güven içerisinde bir yaşama kavuştu.

Bugün Cumhuriyetin, 41’inci kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla kutlayan Kıbrıs Türk halkı olarak, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş’ın sözlerini hatırlatıyor ve uluslararası camiaya çok daha güçlü sesleniyoruz; ‘burası (KKTC) bağımsız bir Cumhuriyet’tir.

Bu bağlamda; Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Şehitlerimizi ve bugün hayatta olmayan Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, mücahit, mücahidelerimize, daima bize güç veren Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın Bayramını en içten duygularla kutluyorum.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”