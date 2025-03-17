Maliye Bakanı Özdemir Berova, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Berova mesajında, “18 Mart 1915, sadece bir zaferin tarihi değil, inancın, azmin ve fedakârlığın en güçlü ifadesidir. Çanakkale, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların unutulmayacak destanıdır.” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en güçlü ordularına karşı imkânsızlıklar içinde verilen bu mücadelenin, Türk milletinin bağımsızlık sevdasının sarsılmaz bir kanıtı olduğunu belirten Berova, “Mehmetçik, Çanakkale’de sadece toprağını değil, onurunu, istikbalini ve milletinin hürriyetini savunmuştur.” dedi.

“Çanakkale Geçilmez” sözünün şehitlerin kanlarıyla yazılan bir irade beyanı olduğunu vurgulayan Berova, “O gün, vatan sevgisiyle yanıp tutuşan gençler cepheye koşarken, arkalarında gözü yaşlı anaların, evlatlarının gururuyla dolu duaları vardı!” ifadesini kullandı.

- “Çanakkale’de verilen mücadele Kurtuluş Savaşı’na ilham oldu”

Berova mesajında, bu destanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve Mehmetçiğin eşsiz cesaretiyle yazıldığını belirterek, Çanakkale’de verilen mücadelenin Kurtuluş Savaşı’na ilham olduğu ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine yön verdiği de kaydetti.

Çanakkale destanının aynı zamanda, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının ilham ve güç kaynağı olduğunu da vurgulayan Özdemir Berova şunları ekledi:

“Bugün, şehitlerimizin emanetini taşımanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Çanakkale’de gösterilen birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak, onların mirasına sahip çıkmaktır. Bu vesileyle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”