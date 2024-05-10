Maliye Bakanı Özdemir Berova, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova mesajında, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın farkındalık yaratma günü olduğunu kaydederek, toplumsal duyarlılığın çok daha fazla güçlenerek, büyümesini temenni etti.

Her bireyin, birer engelli adayı olduğunu da hatırlatan Maliye Bakanı Berova, farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını kaydederek, gerek engelli bireyler, gerekse ailelerine karşı toplumsal sorumluluk, bilinç ve hassasiyetin artması temennisinde bulunarak, hayatı birlikte, dayanışma içinde paylaşmak için hiçbir engelin olmadığını kaydetti.

Engelli bireylerin de toplumun tamamlayıcı bir ferdi olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Berova, engelli bireylerin, her alanda olduğu gibi hayatın içinde, üretimde, ekonomiye katkıda, eğitim, kültür, sanat ve sporda da gerekli fırsat ve imkân sağlandığında, başarılı olduğunun da görüldüğünü belirtti.