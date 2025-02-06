Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan U.T., bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlı U.T. aleyhinde, “İptal edilmiş veya günü geçmiş resmi belgeleri tedavüle sürmek, sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs ve yasal görevlere riayetsizlik etmek" suçlamaları bulunuyor.

Öte yandan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan ve aleyhinde iki gün tutukluk emri temin edilen müteahhit H.T'nin de, yarın U.T ile birlikte mahkemeye çıkarılması bekleniyor.