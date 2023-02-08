LTB ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye’ye gidiyor LTB ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye’ye gidiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkez olmak üzere 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 3,08 kilometre altında kaydedildi.