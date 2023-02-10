Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mahmut Özer, açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızı güvenli ve sağlıklı şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi tüm okullarımızda eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verdik. 71 ildeki okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen ara vermemizin nedeni; tüm öğretmenlerimizin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm camiası sahada 10 ile yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

Özer, şöyle devam etti: "Sadece 10 ilde değil, 81 ildeki tüm Milli Eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik diğer 71 ilde lojistik desteklerle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eşgüdümlü yürütüyoruz."

Bakan Özer, açıklamasında şu bilgileri verdi: "10 ilimizde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. Bunu daha önce açıklamıştık. Yine 10 ildeki aileler istemeleri durumunda çocuklarını diğer illerdeki okullarımıza nakledebilecekler."

LGS VE YKS İÇİN YENİ KARAR

LGS ve YKS için yeni kararı duyuran Özer, şunları ifade etti: "Biliyorsunuz önümüzde iki tane büyük sınav var; LGS ve YKS var. Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'inci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak."