Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi burs başvurularının başladığını ve 31 Mart’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, burs müracaatlarını http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin, burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğini belirten Çelebi, burs başvurularının 31 Mart tarihine kadar devam edeceğini kaydetti.

Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinde öğrenim gören ve 2025-2026 güz döneminde başvuru yapan öğrencilerin yeniden başvuru yapmalarına ya da evrak yüklemelerine gerek olmadığını ifade etti.