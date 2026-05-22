CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti yönetimi peş peşe toplantılar yapıyor.

Özgür Özel, dün akşam Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmesinin ardından bugün de CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, mahkeme kararının ardından izlenecek siyasi ve hukuki yol haritası ele alındı. Mahkemenin mutlak butlan kararına karşı hukuki girişimler de başlatıldı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bugün YSK'ya başvuruda bulundu. Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.

MAHKEMEDEN CHP'NİN İTİRAZINA RET

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı, karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Kararda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz’ başlıklı 394’üncü maddesi ile ‘Temyiz Edilemeyen Kararlar’ başlıklı 362’nci maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasının, itiraz sürecini durdurmayacağına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf yapıldı.

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen kararın, 22 Mayıs 2026 tarihinde oy birliğiyle ve kesin olarak alındığı aktarıldı.

İCRA MEMURLARI KARARI KILIÇDAROĞLU'NA İLETTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

Memurlar, kararı daha sonra CHP Genel Merkezi’ne de iletecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi.

36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.