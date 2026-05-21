Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz perşembe akşamı rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konulan usta oyuncu yoğun bakıma alındı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçı bugün entübe edildi.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi hayat arkadaşı Jülide Kural aktardı. Kadir İnanır'ın entübe edildiğini duyuran Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” dedi.

Riskli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Jülide Kural, “İnşallah güzel haberlerini alırız” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Kadir İnanır, uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır, tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.