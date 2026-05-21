AA’nın aktardığına göre açıklamada, CHP'nin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına, hukukuna ve Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine, sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıkıldığı belirtildi.

CHP'nin köklerinin Kuvayımilliye mücadelesine dayandığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran parti olduğu hatırlatılan açıklamada, partinin meşruiyetini millet iradesinden, gücünü de 81 il örgütünden aldığı vurgulandı.

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 kurultayda genel başkan seçildiği, Ekrem İmamoğlu'nun ise 15,5 milyon vatandaşın oyuyla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği anımsatılarak, Özel ve İmamoğlu'nun sergilediği direnişle CHP'nin, halkın umudu haline geldiği kaydedildi.

CHP'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz, 19 Mart darbecileri ile kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak 'butlan' arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır. Herkes bilmelidir ki partimizin iktidar yürüyüşü hiçbir siyasi mühendislik girişimiyle ve hiçbir dış müdahaleyle yolundan döndürülemez. Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden umulamaz ve kullanılamaz. CHP örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bugün daha güçlüyüz ve bu saldırılardan daha da güçlenerek çıkacağız."