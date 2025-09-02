(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Hakan Kumlutepe yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru İsmet Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29.08.2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Tekin Yindahk Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, şüpheli hareketlerde bulunan Lefkoşa’da sakin Hakan Kumlutepe’yi kontrol ettiğini söyledi. Polis, yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlının Marmara bölgesinde bulunan ikamet adresinde yapılan aramada herhangi bir kanunsuz madde tespit edilmediğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen maddeyle ilgili raporun beklendiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 8gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.